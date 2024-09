CSM: approvata la sospensione della consigliera Rosanna Natoli

Il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha approvato, con 22 voti a favore, la sospensione della consigliera laica Rosanna Natoli. La decisione ha visto anche 6 voti contrari e 2 schede bianche. Il plenum ha rilevato che Rosanna Natoli è sottoposta a procedimento penale per il reato non colposo di rivelazione di segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 326 del codice penale, dopo l’abrogazione dell’articolo 323 c.p. avvenuta con la legge del 9 agosto 2024.

Le condotte della consigliera Natoli, basate sulle trascrizioni depositate e sulle registrazioni prodotte dall’avvocato Carlo Taormina il 16 luglio 2024, indicano una possibile violazione dei doveri di imparzialità e terzietà propri della sua funzione come componente della Sezione Disciplinare del CSM. Questi comportamenti sono stati ritenuti incompatibili con il ruolo di giudice disciplinare, in particolare alla luce della partecipazione della Natoli alle udienze successive agli incontri con la magistrata Maria Fascetto Sivillo, coinvolta in procedimenti disciplinari e penali.

In seguito alla produzione delle prove, la consigliera Natoli ha dapprima deciso di astenersi e poi, il 17 luglio 2024, ha presentato le sue dimissioni dalla Sezione Disciplinare. Questa scelta ha messo in evidenza l’impossibilità di esercitare le funzioni di membro del CSM in modo parziale, come stabilito dall’articolo 105 della Costituzione.

Durante la riunione del plenum del CSM, Rosanna Natoli ha reagito alle critiche e alle accuse riportate dai media: “Ho letto di tutto negli articoli di stampa, sono stata coperta di fango che non mi ha scalfito perché sono troppo onesta. Ma fino a quando ci saranno giornalisti che scrivono che una donna ha un incarico istituzionale perché è amica di un altro uomo e non per propri meriti, e quando scriveranno frasi sessiste e maschiliste, di quale 8 marzo parliamo, di quale tetto di cristallo? Siamo di fronte a un muro di gomma contro le donne.”

Natoli ha anche fatto riferimento alla sua futura vita personale, dichiarando: “Ho la famiglia, ho la nipote, farò la nonna a tempo pieno.”

Il Comitato di Presidenza ha quindi sottoposto la relazione all’Assemblea Plenaria, richiedendo una votazione a scrutinio segreto sulla sospensione facoltativa della consigliera Rosanna Natoli dall’esercizio delle sue funzioni.