Bronte: il Sindaco Firrarello incontra i dirigenti scolastici per l’inizio del nuovo anno scolastico

“Ognuno di noi è chiamato a svolgere bene il proprio compito, affinché la scuola possa svolgere al meglio il ruolo didattico cui è chiamata. In questo contesto, il Comune è stato e sarà sempre vicino al mondo della scuola. So già che darete il massimo perché amate il vostro lavoro”. Queste le parole del sindaco di Bronte, Pino Firrarello, rivolte ai dirigenti scolastici durante l’incontro tradizionale in Comune prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Quest’anno le scuole di Bronte presentano un nuovo assetto, frutto del recente dimensionamento scolastico: non più due circoli didattici e una scuola media, ma due istituti comprensivi. Il sindaco Firrarello ha dato il benvenuto alla nuova dirigente dell’Istituto Mazzini Castiglione, Alfina D’Orto. Presenti all’incontro anche l’assessore alle politiche scolastiche Maria De Luca, la dirigente del Capizzi Gabriella Spitaleri, il rappresentante del Liceo della Comunicazione Mario Fioretto, e la dirigente dell’Istituto Spedalieri Castiglione, Biagia Avellina. Al vertice hanno partecipato inoltre il comandante della polizia municipale Domenico Fiorito, il responsabile del settore lavori pubblici, ing. Salvatore Caudullo, il responsabile dell’area Servizi Sociali, avv. Francesca Longhitano, e la dottoressa Francesca Marullo.

“Ogni anno – ha aggiunto l’assessore De Luca – gli incontri tra le scuole e il Comune non sono mai stati banali, perché ci permettono di organizzare al meglio il nuovo anno scolastico in tutti gli istituti di ogni ordine e grado”. Durante l’incontro sono stati discussi anche i dettagli di alcuni servizi: “Da lunedì – ha annunciato l’assessore De Luca – avrà inizio l’assistenza igienico-sanitaria, mentre, come ogni anno, gli altri servizi, come la mensa scolastica, l’assistenza alla comunicazione e il trasporto alunni, partiranno ad ottobre. È fondamentale la collaborazione tra gli istituti per una sana crescita dei giovani”.

Sono stati affrontati anche problemi legati alla viabilità, in particolare quelli relativi all’ingresso di viale Kennedy, che serve sia l’Istituto Radice sia il Liceo Scientifico e che può risultare caotico. “I lavori di allargamento dell’incrocio con via Leanza – ha spiegato l’ingegnere Caudullo – contribuiranno a mitigare questi problemi”.