Crossing Etna: Buyer Esteri in Tour tra le Eccellenze dell’Etna dal 26 al 29 Novembre

Un viaggio alla scoperta dei sapori, dei vini e delle bellezze uniche dell’Etna. Questo è Crossing Etna, un educational tour organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna dal 26 al 29 novembre, pensato per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio e rafforzarne l’internazionalizzazione. L’evento accoglierà dieci buyer esteri, provenienti da Regno Unito, Portogallo e Lituania, esperti di enoturismo ed enogastronomia, selezionati per il loro interesse verso esperienze di alto livello.

Il tour prevede un ricco programma di visite, escursioni e degustazioni, pensato per immergere gli ospiti nella cultura e nei prodotti unici della regione. I partecipanti soggiorneranno in alcune delle più prestigiose strutture ricettive etnee, potendo apprezzare non solo le produzioni locali ma anche i paesaggi mozzafiato offerti dal vulcano.

“Siamo entusiasti di accogliere questi operatori internazionali e far loro scoprire i tesori della nostra terra,” dichiara Gina Russo, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. “Queste iniziative non solo promuovono il nostro territorio, ma creano nuove opportunità di mercato, aiutando a far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche dell’Etna.”

Un programma ricco di esperienze uniche

Tra le attività in evidenza:

Etna & Wine Tour, con visite guidate a cantine locali in compagnia di esperti viticoltori e suggestive escursioni tra valli, grotte, antiche colate laviche e crateri spenti.

Treno dei Vini dell’Etna, un tour esclusivo sulla Circumetnea per visitare le aziende vitivinicole più rinomate e ammirare i paesaggi unici del vulcano.

Temporary Oil Bar, una novità di quest’anno, che si terrà il 27 novembre a Milo durante un evento B2B. Qui, i produttori locali di olio potranno far degustare i loro prodotti di punta a tour operator e aziende internazionali.

“Crossing Etna è un progetto nato nel 2019 con l’obiettivo di coinvolgere buyer specializzati, selezionati in base alla loro clientela di alto profilo, interessata a esperienze enogastronomiche esclusive,” spiega Marika Mannino, direttrice della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. “Li accompagniamo in un viaggio alla scoperta del nostro territorio, organizzando attività che possano ispirarli e far loro promuovere queste esperienze nei propri Paesi. È anche un invito per le aziende locali a proporre continuamente nuove idee e percorsi innovativi.”

Obiettivo: Internazionalizzazione e valorizzazione del territorio

Crossing Etna si inserisce in un percorso di promozione del territorio etneo attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione. L’evento vuole consolidare la reputazione dell’Etna come meta di eccellenza per il turismo enogastronomico, dimostrando che la qualità delle produzioni locali può conquistare un pubblico internazionale sempre più esigente.

Un’opportunità preziosa per le aziende del territorio e una vetrina per le eccellenze dell’Etna, tra vini, oli e panorami senza eguali.