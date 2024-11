Nuovo Corso di Formazione in “Agricoltura Sostenibile e Agroecologia”

La Fondazione Città del Fanciullo Acireale ETS, presieduta da Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, lancia un innovativo Corso di Formazione in “Agricoltura Sostenibile e Agroecologia”, con l’obiettivo di rispondere alle sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la sicurezza alimentare.

Obiettivi del Corso

Il programma mira a formare una nuova generazione di agricoltori, tecnici e operatori consapevoli, capaci di gestire l’agricoltura con approcci sostenibili, rispettando l’ambiente e le risorse naturali. Attraverso un modello basato sull’agroecologia, il corso punta a integrare sostenibilità ambientale, equità sociale e redditività economica, promuovendo pratiche innovative e responsabili.

Struttura del Percorso Formativo

Il corso prevede 32 ore complessive, suddivise in:

6 moduli teorici dedicati a temi come tecniche di coltivazione ecologica, gestione sostenibile delle risorse naturali e difesa integrata delle colture.

2 visite guidate presso aziende agricole del territorio per sperimentare sul campo i concetti appresi.

Le lezioni si terranno ogni giovedì, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la sede della Fondazione in Via delle Terme 80, Acireale, con inizio il 12 dicembre 2024.

A chi è rivolto

Il corso è aperto a:

Giovani e studenti interessati ad approfondire le tematiche ambientali e agricole;

Laureati in discipline scientifiche;

Agricoltori e operatori del settore che desiderano aggiornare le proprie competenze.

Saranno ammessi fino a 15 partecipanti, selezionati in base a motivazione e competenze.

Iscrizioni e Modalità di Candidatura

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre 2024. Gli interessati possono candidarsi compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale della Fondazione.

Questo corso rappresenta un’opportunità unica per contribuire alla trasformazione sostenibile del settore agricolo e affrontare con competenza le sfide del futuro.