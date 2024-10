Controlli Interforze a Catania: weekend di sicurezza nel centro storico

Durante l’ultimo fine settimana, sono stati condotti intensi controlli interforze a Catania, in linea con le disposizioni del Questore, le direttive del Ministero dell’Interno e le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questi pattugliamenti, mirati a garantire la sicurezza nelle zone centrali più frequentate, hanno coinvolto la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e i Carabinieri.

Il piano di sorveglianza, sviluppato con attenzione durante una riunione tecnica in Questura, ha visto la presenza di forze dell’ordine nelle principali aree di aggregazione della città, come piazza Bellini, piazza Università, via Santa Filomena, e piazza Stesicoro. Gli agenti, sotto la supervisione di un ufficiale della Polizia di Stato, hanno pattugliato le aree sia in modo fisso sia dinamico, vigilando sulle attività degli avventori e prevenendo situazioni di spaccio e consumo eccessivo di alcol.

L’attività ha portato al controllo di 164 persone e 69 veicoli, con 21 persone identificate come già note alle forze dell’ordine. La Polizia Locale ha inoltre sanzionato diversi conducenti per infrazioni al Codice della Strada, e un parcheggiatore abusivo di 28 anni è stato multato nei pressi di piazza Bellini mentre indirizzava gli automobilisti.

Nel corso della serata, anche i Carabinieri sono stati attivamente coinvolti con pattugliamenti nelle aree di Largo Rosolino Pilo, contrastando reati come spaccio di droga e sosta selvaggia. Sono state identificate 45 persone e controllati 28 veicoli. Due individui sono stati deferiti a piede libero: un parcheggiatore abusivo di 35 anni e un uomo di 29 anni sorpreso a guidare senza patente.

Nel complesso, 19 verbali sono stati elevati per violazioni stradali, con multe per un totale di circa 8000 euro, relative a guida senza patente, assenza di assicurazione, e uso del cellulare alla guida. Tre veicoli sono stati posti sotto fermo amministrativo per mancanza di copertura assicurativa.

Infine, i controlli anti-alcol non hanno rilevato casi di guida in stato di ebbrezza tra gli 8 conducenti fermati nel centro storico. Le perquisizioni personali effettuate su quattro giovani in Largo Rosolino Pilo non hanno portato a ulteriori sanzioni.

Grazie a queste misure di sicurezza e alla presenza costante delle forze dell’ordine, il fine settimana si è svolto in modo sereno e sicuro, consentendo ai cittadini e ai turisti di godere della movida notturna in un clima di tranquillità.