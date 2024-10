Nuova Operazione della Polizia di Stato contro i Parcheggiatori Abusivi

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle strade e nelle piazze della città, con particolare attenzione al rispetto del provvedimento DACUR.

Nell’ultima settimana, seguendo le indicazioni del Questore di Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno pattugliato le aree più frequentate da cittadini e turisti, inclusi siti culturali, attività commerciali e luoghi di ritrovo.

I controlli hanno portato all’identificazione di 15 soggetti, sorpresi in flagranza mentre svolgevano attività illecite di parcheggiatori. Molti di loro erano recidivi, avendo già subito sanzioni la settimana precedente nelle stesse aree.

Le operazioni, svolte sia di giorno che di notte da equipaggi moto e automontati, hanno mirato a verificare il rispetto dei provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, in particolare il Dacur.

Tutti gli individui sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada e le somme ritenute provento dell’attività illecita sono state sequestrate. Inoltre, 12 di loro sono stati denunciati per non aver rispettato le prescrizioni del Dacur, che vietano la frequentazione e la stazionamento nelle zone già sorvegliate.

Le operazioni si sono concentrate in diverse strade del centro cittadino, tra cui via Dusmet, viale Alcide De Gasperi, piazza Montessori, viale Africa, via Beato Bernardo e nelle aree limitrofe.