Controlli a Tappeto a Catania: irregolarità in esercizi alcolici e sequestri

La Polizia di Stato di Catania, insieme al Corpo Forestale, ha condotto una serie di ispezioni nei locali del centro, scoprendo irregolarità in quattro stabilimenti. Questi controlli sono parte di un’operazione più ampia per garantire la salute pubblica e l’osservanza delle leggi vigenti.

Gli agenti hanno posto particolare attenzione ai locali che servono alcolici nel cuore storico della città. Due proprietari sono stati multati per aver usurpato più spazio pubblico di quanto permesso, con uno che ha raddoppiato e l’altro triplicato l’area concessa.

In un caso, è stata scoperta e sequestrata una struttura metallica e vetrata installata illegalmente. Inoltre, sono emerse gravi mancanze nella documentazione di tracciabilità degli alimenti, dalla mancanza di certificati di origine per prodotti da forno a sciroppi e agrumi usati per cocktail.

Le violazioni hanno portato a sanzioni amministrative per un totale di 6 mila euro, sottolineando l’impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.