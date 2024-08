Bronte, a ottobre 4 date per la grande Festa del Pistacchio

Ottobre a Bronte si tinge di verde: è tempo della Grande Festa del Pistacchio. Quest’anno, la città siciliana celebra il suo prodotto più pregiato con un calendario esteso su quattro giornate, distribuite in due weekend: dal 4 al 6 e dall’11 al 13 ottobre. La manifestazione, giunta alla sua trentatreesima edizione, si annuncia ricca di sorprese e innovazioni.

Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha espresso grande entusiasmo per l’evento di quest’anno, promettendo un’edizione rinnovata e ancora più coinvolgente: “Abbiamo lavorato per offrire al pubblico e ai visitatori una festa che non solo celebri il pistacchio di Bronte, ma che lo faccia scoprire in tutte le sue sfaccettature. Sarà un’esperienza unica, con novità che spaziano dalla gastronomia all’arte, dalla cultura alla musica.”

La Sagra del Pistacchio è un appuntamento imperdibile per gli amanti del frutto secco e per chi desidera scoprire le tradizioni e i sapori autentici della Sicilia. Il pistacchio DOP di Bronte, conosciuto per il suo gusto intenso e la sua qualità superiore, sarà il protagonista indiscusso di stand gastronomici, laboratori culinari, e incontri culturali.

L’evento vedrà la partecipazione attiva delle associazioni locali e del Consorzio di tutela del pistacchio di Bronte, che insieme lavoreranno per garantire che ogni aspetto della festa rispecchi l’eccellenza e l’autenticità del territorio. “Quest’anno abbiamo voluto puntare sull’innovazione senza dimenticare la tradizione. Le novità introdotte arricchiranno l’esperienza dei visitatori e valorizzeranno ulteriormente il nostro oro verde”, ha concluso Firrarello.

Con il patrocinio del Comune e il supporto di sponsor locali, la Grande Festa del Pistacchio promette di essere un evento indimenticabile, che lascerà un segno nel cuore di chi parteciperà e contribuirà a rafforzare l’immagine di Bronte come capitale del pistacchio nel mondo.