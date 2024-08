Adrano, arrestato per minacce e detenzione illegale di armi.

Un uomo di 56 anni, originario di Adrano ma residente in Germania, è stato arrestato dai carabinieri per minacce e detenzione illegale di armi. L’incidente è iniziato quando una squadra di carabinieri, allertata dalla centrale operativa di Paternò, si è diretta verso un vicolo vicino a via dei Cappuccini ad Adrano, rispondendo a una segnalazione di spari. Sul posto, i militari hanno incontrato un giovane visibilmente spaventato e in preda alle lacrime, che ha riferito di aver visto un individuo, a bordo di una BMW, sparare verso il portone della sua casa mentre passava lentamente sotto la sua finestra. Nonostante un’ispezione immediata, i carabinieri non hanno trovato tracce di proiettili.

Tuttavia, indagando e raccogliendo testimonianze, è emerso che lo stesso automobilista aveva sparato in aria alcuni colpi di pistola circa mezz’ora prima in piazza Collegiale a Biancavilla, seminando il panico tra alcuni giovani, inclusi un ragazzo di 25 anni, con cui aveva avuto un insignificante diverbio verbale poco tempo prima.

Le ricerche hanno portato al rintracciamento del sospetto a breve distanza dalla casa del giovane. L’uomo aveva addosso una pistola a salve di marca Bruni, modello 92FS calibro 8mm, completa di caricatore e 5 colpi. Inoltre, all’interno della sua auto, nascosta tra i sedili posteriori, è stata trovata una carabina di marca Voere, mentre sul sedile anteriore era posizionato un coltello svizzero con una lama di 3.5 centimetri e un bastone di legno. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre le armi sono state confiscate.