Circonvallazione di Catania, marciapiede transennato da un anno

I grossi massi caduti mesi fa sono ancora visibili e altri, compreso un albero pericolante, minacciano di precipitare sulla sede stradale. Dalla parte opposta della carreggiata si registra una situazione analoga, con rischi identici per la pubblica incolumità.

Alcuni cittadini intervistati durante il servizio, hanno denunciato la lunga inerzia amministrativa: «Penso che il Comune si dovrebbe dare una mossa e ripararlo al più presto. Poi quando ci scappa il morto, siamo tutti afflitti. E dispiace tanto».

Per ora, la circonvallazione continua a essere attraversata quotidianamente da centinaia di persone, con un tratto di marciapiede pericoloso che resta transennato ma non sistemato, in attesa di un intervento risolutivo.