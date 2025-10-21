Catania, uomo trovato morto in un B&B di via Pacini: indagini in corso

Redazione 21 Ottobre 2025 - 13:20

Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato privo di vita all’interno di un bed and breakfast nel centro di Catania. Sul posto il 118 e la Polizia di Stato. Ipotesi di arresto cardiaco, ma le indagini sono ancora in corso.

CATANIA – Tragedia questa mattina nel cuore di Catania, dove un uomo di mezza età e di nazionalità cinese è stato trovato morto all’interno di un bed and breakfast in via Pacini, a pochi passi dal centro storico.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, allertati dai gestori della struttura dopo il mancato risveglio dell’uomo.
I sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso, mentre la Polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’episodio.

Secondo le prime informazioni fornite dalla sala operativa della Questura di Catania, l’uomo sarebbe deceduto per un arresto cardiaco, ma non si escludono ulteriori verifiche medico-legali per confermare le cause.

Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria, sono tuttora in corso.

