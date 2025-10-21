Palagonia, arrestato 42enne per sequestro e violenza sessuale

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Palagonia con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.

PALAGONIA – I Carabinieri della Stazione di Palagonia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, hanno arrestato un uomo di 42 anni accusato di sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati da comportamenti reiterati e minacce nei confronti della vittima, una giovane donna residente nella stessa zona.

L’indagato, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe costretto la donna a seguirlo contro la sua volontà, trattenendola per ore in un’abitazione privata dove avrebbe consumato atti di violenza fisica e sessuale.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri di Palagonia. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le attività di riscontro, raccogliendo elementi di prova ritenuti coerenti con il racconto della giovane, e segnalando l’esito alla Procura di Caltagirone, che ha richiesto l’emissione della misura cautelare.

Dopo la notifica dell’ordinanza, l’uomo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Come previsto dall’ordinamento, il 42enne è da considerarsi presunto innocente fino a condanna definitiva, in attesa dell’esito del processo.