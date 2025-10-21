Giarre, rapinano un imprenditore e lo picchiano: tre giovani indagati

Un 34enne di Riposto aggredito e derubato nella notte del 15 giugno in piazza San Francesco a Giarre. Arrestati tre giovani, accusati di rapina e lesioni aggravate. Ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

GIARRE – La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha disposto misure cautelari nei confronti di tre giovani – di 24, 21 e 18 anni – ritenuti gravemente indiziati dei reati di rapina e lesioni personali aggravate commessi in concorso a Giarre nella notte del 15 giugno 2025, ai danni di un piccolo imprenditore di Riposto.

Gli indagati restano comunque presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, 34 anni, sarebbe stata avvicinata in piazza San Francesco da tre giovani che, dopo averla seguita sino alla sua auto, l’avrebbero aggredita e colpita con calci e pugni, sottraendole una collana d’oro, 650 euro in contanti e la vettura.

L’uomo ha riportato trauma cranico minore, lesioni alla colonna cervicale ed escoriazioni multiple.

L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri attraverso una chiamata al 112 effettuata dalla stessa vittima. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, si sono basate su filmati di videosorveglianza della zona che hanno permesso di ricostruire la dinamica e individuare i presunti autori.

Secondo la ricostruzione, i tre avrebbero adescato la vittima con il pretesto di un passaggio in auto verso la stazione ferroviaria. Dopo il furto del veicolo, al tentativo dell’uomo di riaverlo offrendo cento euro, sarebbe scattata l’aggressione e la rapina dei suoi effetti personali.

Alla luce degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno degli indagati, già con precedenti specifici, e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per gli altri due.

La misura è stata eseguita con il trasferimento alla Casa Circondariale di Piazza Lanza e l’accompagnamento presso i rispettivi domicili.