Fiorello salta la prima de “La pennicanza”: «Non sto bene, ma torno presto»

Fiorello sorprende ancora: non partecipa alla prima puntata del suo nuovo show su Rai Radio2 per un malessere. «Ansia e virus», scherza lo showman, che promette di tornare subito in onda. E ironizza: «Visto che succede se provi a prendere il posto di Vespa?».

ROMA – Colpo di scena al debutto di “La pennicanza”, il nuovo show radiofonico di Fiorello su Rai Radio2: la prima puntata è andata in onda senza il suo protagonista.

«Non sto bene, sto a casa. Troppo rumore per nulla, ho provato ma non va», ha raccontato lo showman, collegandosi solo per pochi minuti. «Sai com’è la prima, l’ansia… e poi il virus, e chi più ne ha più ne metta. Voglio saltarla», ha aggiunto con il suo inconfondibile mix di ironia e spontaneità.

In regia e tra gli autori lo smarrimento è palpabile, mentre Fabrizio Biggio, in collegamento con Fiorello, prova a tenere alta la temperatura del programma. «E se la puntata così breve vale comunque come una?», chiede ridendo.

Nel frattempo lo studio di via Asiago resta vuoto, il maestro Enrico Cremonesi al pianoforte, la squadra di autori attorno al tavolo e la dirigenza che osserva: la “festa” del debutto si trasforma in un fuori programma surreale.

Ma anche da casa Fiorello riesce a far sorridere tutti. La voce è debole, ma la battuta arriva precisa: «Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo: se provate a prendere il posto di Bruno Vespa, guardate che succede!».

Il riferimento è al blitz televisivo di Fiorello e Biggio di domenica sera, quando hanno aperto la nuova stagione di Rai1 apparendo proprio nello studio di “Porta a Porta”. «Magari Vespa ha pensato che gli volessimo rubare la scrivania», ha scherzato Fiorello.

L’artista promette di tornare presto, «a pieno ritmo e con belle idee». E chiude con un messaggio al suo pubblico: «Scusateci per questa partenza a singhiozzo, ma torniamo più forti di prima. Dobbiamo impegnarci sempre per fare cose belle».