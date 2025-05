Catania più accessibile: Simona Latino propone l’adozione del sistema BlindTag per le persone con disabilità visive

Promuovere l’accessibilità e rendere Catania una città più inclusiva per le persone con disabilità visive: è questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dalla Consigliera Comunale Simona Latino, Presidente della 9ª Commissione Consiliare Permanente, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale.

La proposta mira all’adozione del sistema informativo BlindTag, uno strumento innovativo progettato da persone non vedenti per facilitare l’orientamento autonomo in ambienti pubblici e privati. Il sistema si basa su tag ecologici in plastica, leggibili a distanza tramite un’applicazione dedicata, in grado di fornire indicazioni vocali e facilitare la mobilità autonoma delle persone con disabilità visiva. «È una tecnologia semplice, economica e soprattutto efficace – spiega Simona Latino – che può colmare un vuoto importante in termini di accessibilità nei luoghi pubblici e anche nei musei della nostra città». Nel corso del suo intervento in Aula, la consigliera ha ribadito l’urgenza di trasformare l’inclusione da principio a pratica, sottolineando la coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi del PNRR e con le normative nazionali ed europee in materia di accessibilità (come il D.lgs. 222/2023 e il prossimo European Accessibility Act, in vigore da giugno).

L’atto di indirizzo impegna l’amministrazione comunale a:

Adottare il sistema BlindTag nei principali spazi pubblici della città;

Elaborare un piano di formazione e comunicazione destinato alla cittadinanza;

Promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità;

Pianificare e finanziare l’installazione progressiva del sistema in tutta la città.

«Catania può e deve diventare un modello di città moderna, attenta e inclusiva – ha concluso Simona Latino –. L’introduzione del BlindTag è un passo concreto verso una città realmente accessibile, innovativa e sicura per tutti».