Acireale, sequestrati fuochi illegali allo stadio: la Polizia sventa pericolo prima del match play out

Trenta artifizi pirotecnici, molti dei quali artigianali e privi di omologazione, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato all’interno dello stadio “Aci e Galatea” di Acireale, poco prima dell’incontro di calcio Acireale – Città Sant’Agata, valido per i play out del girone I di Serie D. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle accurate operazioni di bonifica e controllo dell’impianto sportivo, previste nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica attivati in occasione di eventi ad alta affluenza. A effettuare l’intervento sono stati gli agenti del **Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, impegnati nei controlli preventivi prima dell’apertura dei cancelli al pubblico.

I poliziotti hanno individuato 27 artifizi pirotecnici, molti dei quali di fabbricazione artigianale e privi di marcatura CE, nascosti in punti strategici della struttura, pronti per essere utilizzati verosimilmente da ignoti tifosi nel corso della gara. Il materiale, recuperato in condizioni di sicurezza prima dell’arrivo del pubblico e delle squadre, rappresentava un potenziale pericolo per l’incolumità degli spettatori e degli addetti ai lavori: calciatori, dirigenti, steward, forze dell’ordine e personale sanitario. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato evitato un concreto rischio per la sicurezza pubblica, soprattutto in considerazione del clima acceso e della rilevanza della sfida per le sorti sportive delle due formazioni.

Il sequestro è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la distruzione del materiale pirotecnico. Gli artifizi sono stati consegnati agli specialisti del Nucleo Artificieri della Questura di Catania, incaricati della rimozione e dello smaltimento in sicurezza.