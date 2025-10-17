Catania, anziano trovato morto in casa a Pedara: corpo in avanzato stato di mummificazione

Il ritrovamento in un appartamento del centro di Pedara, dove l’uomo viveva da solo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

CATANIA – Tragedia a Pedara, dove il corpo senza vita di un uomo di 87 anni è stato rinvenuto nel suo appartamento. L’anziano, che viveva da solo, non dava notizie di sé da diversi giorni. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati per la sua assenza e per il forte odore proveniente dall’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso e scoperto il corpo in stato di mummificazione. Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a diverse settimane fa. L’uomo viveva solo e non risultano segni di effrazione o violenza nell’appartamento, circostanza che fa pensare a una morte naturale.

La Procura di Catania ha disposto accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso, mentre i militari dell’Arma stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo. L’episodio ha scosso la comunità pedarese, dove l’anziano era conosciuto e stimato.

Un dramma della solitudine che si consuma in silenzio, come purtroppo accade troppo spesso agli anziani che vivono isolati.