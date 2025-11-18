Call center 116117 Palermo, lavori quasi conclusi e posti per ex Almaviva

Il nuovo servizio 116117 sarà operativo a breve e impiegherà prioritariamente gli ex lavoratori Almaviva.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha effettuato questa mattina un sopralluogo all’ospedale Civico di Palermo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori dedicati al futuro call center del 116117, il numero europeo unico per le cure non urgenti approvato dal Ministero della Salute e inserito nella programmazione della Regione Siciliana.

Durante la visita tecnica, Tamajo ha confermato che gli interventi procedono «secondo il cronoprogramma stabilito» e che la consegna potrebbe arrivare già entro la fine del mese. Un tassello importante, ha spiegato, per potenziare l’assistenza territoriale e offrire ai cittadini «risposte rapide e qualificate», contribuendo allo stesso tempo a ridurre il sovraccarico dei pronto soccorso.

L’assessore ha poi sottolineato il valore sociale e occupazionale dell’iniziativa: la gestione del nuovo servizio sarà affidata con priorità agli ex dipendenti Almaviva, garantendo una concreta occasione di ricollocazione professionale a operatori già formati e con esperienza nel settore dei servizi di supporto alla cittadinanza. «Una scelta del governo Schifani che unisce efficienza, competenza e attenzione verso i lavoratori», ha dichiarato.

call center 116117, Tamajo, Civico Palermo, Regione Siciliana, ex Almaviva, assistenza territoriale, numero europeo non urgenti, governo Schifani