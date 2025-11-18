Call center 116117 Palermo, lavori quasi conclusi e posti per ex Almaviva

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 18 Novembre 2025 - 17:00

Il nuovo servizio 116117 sarà operativo a breve e impiegherà prioritariamente gli ex lavoratori Almaviva.

L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha effettuato questa mattina un sopralluogo all’ospedale Civico di Palermo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori dedicati al futuro call center del 116117, il numero europeo unico per le cure non urgenti approvato dal Ministero della Salute e inserito nella programmazione della Regione Siciliana.

Durante la visita tecnica, Tamajo ha confermato che gli interventi procedono «secondo il cronoprogramma stabilito» e che la consegna potrebbe arrivare già entro la fine del mese. Un tassello importante, ha spiegato, per potenziare l’assistenza territoriale e offrire ai cittadini «risposte rapide e qualificate», contribuendo allo stesso tempo a ridurre il sovraccarico dei pronto soccorso.

L’assessore ha poi sottolineato il valore sociale e occupazionale dell’iniziativa: la gestione del nuovo servizio sarà affidata con priorità agli ex dipendenti Almaviva, garantendo una concreta occasione di ricollocazione professionale a operatori già formati e con esperienza nel settore dei servizi di supporto alla cittadinanza. «Una scelta del governo Schifani che unisce efficienza, competenza e attenzione verso i lavoratori», ha dichiarato.

call center 116117, Tamajo, Civico Palermo, Regione Siciliana, ex Almaviva, assistenza territoriale, numero europeo non urgenti, governo Schifani

Catania, minaccia di incendiare la madre per soldi: arrestato un 44enne

Redazione 18 Novembre 2025 - 16:31
Sconto sull'IMU

Bilancio 2026, taglio Irpef, bonus famiglie, investimenti e pace fiscale: il quadro completo

Redazione 18 Novembre 2025 - 15:07

Caltagirone, minacce all’ex moglie dopo il divieto di avvicinamento: scatta l’arresto

Redazione 18 Novembre 2025 - 12:57

25 novembre a Catania, corteo di Non Una di Meno contro la violenza sulle donne

Redazione 18 Novembre 2025 - 12:38

Taormina Food Expo 2025, programma completo dal 20 al 23 novembre

Redazione 18 Novembre 2025 - 12:26

Sicilia, bilancio da 23 miliardi e più investimenti: ecco i numeri 2026-2028

Redazione 18 Novembre 2025 - 12:04

Ultimissime

Call center 116117 Palermo, lavori quasi conclusi e posti per ex Almaviva

Redazione 18 Novembre 2025 - 17:00

Catania, minaccia di incendiare la madre per soldi: arrestato un 44enne

Redazione 18 Novembre 2025 - 16:31
Sconto sull'IMU

Bilancio 2026, taglio Irpef, bonus famiglie, investimenti e pace fiscale: il quadro completo

Redazione 18 Novembre 2025 - 15:07

Corruzione, chiesto il processo per l’assessore regionale al Turismo

Redazione 18 Novembre 2025 - 14:20

Caltagirone, minacce all’ex moglie dopo il divieto di avvicinamento: scatta l’arresto

Redazione 18 Novembre 2025 - 12:57