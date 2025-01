Almaviva: prorogata la Cig, avviato il progetto per 130 lavoratori in Sicilia

Grazie al pressing della Regione Siciliana, è stata ottenuta la proroga della cassa integrazione per i lavoratori Almaviva, aprendo la strada a un progetto di reimpiego per 130 dipendenti. Il presidente Renato Schifani ha annunciato l’attivazione di due centrali operative per il servizio “116/117”, finanziate con 30 milioni di euro stanziati dall’accordo Stato-Regione di novembre 2024.

I sindacati, soddisfatti per il risultato, sottolineano però che restano fuori circa 200 lavoratori in Sicilia e chiedono alla Regione di trovare ulteriori soluzioni, invitando anche altre Regioni a intervenire per affrontare la vertenza.

L’azienda ha specificato che il termine per il ricollocamento definitivo è fissato al 31 luglio 2025, senza possibilità di ulteriori proroghe. Nel frattempo, sarà necessario individuare un nuovo partner privato per i call center regionali, segnando un passaggio cruciale per completare il percorso di rioccupazione.