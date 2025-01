Catania, chiuso laboratorio dolciario per gravi carenze igienico-sanitarie

Continua l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania sulla sicurezza alimentare, soprattutto in questi giorni di festa. Ieri, i militari della Compagnia Piazza Dante, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), hanno sanzionato il titolare di un laboratorio dolciario situato in un quartiere popolare della città, che rifornisce bar e pasticcerie del centro e della periferia.

Durante l’ispezione dei 300 mq del laboratorio, suddiviso tra la zona di preparazione di gelati e dolci e il deposito di materie prime, i Carabinieri hanno trovato gravi irregolarità. Nel magazzino, le pareti rivestite in cartongesso presentavano numerosi buchi attraverso i quali erano passati roditori, lasciando escrementi. L’area non era stata derattizzata né igienizzata, permettendo ai topi di raggiungere alimenti come farina, zucchero, frutta secca e creme, essenziali per la produzione dolciaria.

A seguito del controllo, la zona non a norma è stata immediatamente chiusa e il titolare, un 39enne catanese, è stato segnalato all’autorità sanitaria. La riapertura sarà consentita solo dopo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge. L’operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza alimentare per cittadini e turisti durante le festività.