Catania, controlli serrati nei locali del centro storico

La Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Catania, ha intensificato le attività di controllo in otto esercizi commerciali del centro storico, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle licenze e delle autorizzazioni necessarie. L’operazione, condotta dal Commissariato “Centrale” in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale, punta a tutelare la salute di cittadini e turisti durante le festività natalizie.

Tra gli esercizi ispezionati, figurano fast-food e locali che somministrano bevande alcoliche nella zona della stazione ferroviaria e del centro storico. Durante i controlli sono emerse molteplici violazioni che hanno portato a sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.

In un fast-food, è stato riscontrato un abuso di spazio pubblico, con un utilizzo maggiore rispetto a quanto autorizzato. Gli agenti hanno intimato il ripristino dei luoghi, pena la revoca della concessione. In un altro locale di ristorazione, il titolare aveva installato strutture fisse al posto di quelle mobili, portando alla rimozione immediata dell’intera struttura abusiva da parte della Polizia Locale.

In via Garibaldi, le verifiche hanno risposto a segnalazioni di residenti per schiamazzi e musica ad alto volume di notte. Un locale è stato multato per 2.000 euro per mancata indicazione degli ingredienti nei prodotti serviti. In un’altra attività, sono stati sequestrati quasi 40 kg di prodotti ittici e vegetali conservati in modo non conforme e privi di tracciabilità. Per queste violazioni, il titolare è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro.

Ulteriori controlli sono previsti nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei consumatori.