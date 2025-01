Catania, due medici aggrediti al Policlinico: indignazione e richieste di maggiore sicurezza

Due medici del reparto pediatria del Policlinico di Catania sono stati aggrediti ieri dal familiare di un paziente. L’episodio si è verificato dopo che uno dei sanitari aveva chiesto spiegazioni sulle false generalità fornite dall’uomo, scatenando la sua violenta reazione. L’aggressore ha colpito il medico con calci e pugni, aggredendo anche un secondo professionista intervenuto per difendere il collega.

“La selvaggia aggressione ai danni di due medici del Policlinico di Catania dimostra ancora una volta quanto il personale sanitario sia un bersaglio troppo facile in un clima di crescente violenza”, hanno dichiarato Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania, e Concetta La Rosa, segretaria generale della Fp Cgil di Catania.

I sindacalisti hanno espresso solidarietà ai medici, sottolineando che l’unica colpa dei professionisti è stata svolgere il proprio lavoro. “In più occasioni abbiamo chiesto maggiore attenzione alle istituzioni, ottenendo l’attivazione di un apposito tavolo in prefettura. Tuttavia, è necessario fare di più: gli operatori sanitari devono essere messi in condizioni di lavorare in sicurezza, anche attraverso l’uso di apparecchi elettronici per richieste di aiuto”.

L’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di misure concrete per proteggere il personale sanitario.