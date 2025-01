Run 2 Castles rinviata al 12 gennaio

A seguito del rigetto dell’istanza di sospensione temporanea della circolazione comunicato dalla Prefettura di Catania, la quarta edizione della Run2Castles, inizialmente prevista per lunedì 6 gennaio, è stata posticipata a domenica 12 gennaio. Il percorso di gara e l’orario resteranno invariati. Anche la manifestazione giovanile, inizialmente programmata per domani pomeriggio, è stata rinviata a sabato 11 gennaio alle ore 15. “Siamo profondamente dispiaciuti – ha dichiarato Mario Lombardo, direttore tecnico della Run2Castles – per i disagi arrecati agli iscritti e ai nostri partner. Il Comitato Organizzatore sta lavorando in stretta collaborazione con gli organi competenti per garantire che l’evento si svolga in totale sicurezza e nel rispetto delle regole”.

Continue Reading