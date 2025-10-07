Alla guida ubriaco nella notte a Gravina di Catania: 23enne denunciato e patente ritirata

I Carabinieri lo hanno fermato alle 4:45 del mattino dopo una guida sospetta: il tasso alcolemico era oltre il doppio del limite consentito.

Gravina di Catania – Controlli notturni e tolleranza zero per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza. Un giovane di 23 anni di Mascalucia è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Il controllo è scattato alle 4:45 del mattino in via Gramsci, quando i militari hanno notato un’utilitaria procedere con andatura incerta. Dopo aver intimato l’alt, i Carabinieri hanno riscontrato evidenti segni di alterazione psico-fisica nel conducente. Il successivo test alcolemico ha evidenziato un valore pari a 1,04 g/l, oltre il limite di 0,5 g/l previsto per i conducenti esperti e ben al di sopra della soglia consentita ai neopatentati (zero).

Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, e gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida. La sospensione, disposta con decreto prefettizio, potrà arrivare fino a sei mesi.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri, in particolare nei fine settimana e nelle ore notturne, per contrastare la guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti stradali gravi.

