Al via i solenni festeggiamenti di San Michele Arcangelo ad Acireale

Fede e Cultura si Uniscono in un Evento di Grande Significato per la Comunità Acese

La città di Acireale si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, compatrono della cittadina e patrono della Polizia di Stato. Le celebrazioni, organizzate dalla comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo, inizieranno a settembre e culmineranno nei giorni 28 e 29 settembre con eventi religiosi e culturali di grande rilievo.

Nel programma dei festeggiamenti, presentato il 31 agosto durante una conferenza stampa, spicca la “Giornata Nazionale della Sacra Spada dell’Arcangelo” del 14 settembre, quando una delegazione della Congregazione San Michele Arcangelo di Acireale si recherà a Monte Sant’Angelo (Foggia) per la benedizione della spada del venerato simulacro.

Le celebrazioni prevedono un Triduo di preparazione dal 25 al 27 settembre, seguito dalla giornata della vigilia il 28 settembre. Il momento culminante si terrà il 29 settembre, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, e la partecipazione delle autorità civili e militari, seguita nel pomeriggio dalla tradizionale processione del simulacro di San Michele Arcangelo.

Oltre agli eventi religiosi, i festeggiamenti includeranno una serie di manifestazioni culturali e ricreative, come “Le Ali d’Argento”, la “Sagra della Salsiccia” e la “Via del Barocco”, che animeranno la città di Acireale per tutto il mese di settembre, celebrando la ricca tradizione culturale locale.

Don Marcello Pulvirenti, parroco della comunità, ha invitato i fedeli a partecipare con spirito di preghiera, ricordando l’importanza di San Michele Arcangelo come simbolo di coraggio e protezione. La Congregazione San Michele Arcangelo, guidata dal dott. Vincenzo Serra, ha sottolineato come la festa rappresenti un momento centrale per il quartiere e per tutta la città di Acireale, un’occasione di crescita spirituale e di unità comunitaria.