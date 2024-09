Giuseppe Rapisarda Management: un’eccellenza nell’organizzazione di eventi di successo

La Giuseppe Rapisarda Management si conferma una realtà di eccellenza nell’organizzazione di eventi, grazie alla capacità di riunire veri professionisti del settore e creare opportunità uniche. Ogni evento rappresenta un’occasione di puro divertimento non solo per il pubblico, che ha la possibilità di assistere a spettacoli con artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche per l’economia locale, che ne trae significativi benefici. Un esempio recente è stato l’evento tenutosi sabato a Villa Bellini di Catania, dove oltre 3000 fan provenienti da tutta la Sicilia hanno ballato al ritmo di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Il “Deejay Time Celebration” ha chiuso in Sicilia un tour che ha attraversato l’Italia, portando in scena il celebre programma radiofonico che ha segnato la storia della musica dance. L’evento faceva parte del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, ed è stato inserito anche nel calendario del Catania Summer Fest, organizzato dal Comune di Catania.

Questa manifestazione ha regalato al pubblico uno spettacolo unico, trasportandolo negli anni ’90, periodo in cui la musica elettronica ha conosciuto un’enorme popolarità, e proiettandolo verso il futuro con le più grandi hit dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time, veri pionieri della musica dance, continuano ad affascinare tre generazioni di appassionati, sottolineando l’impatto duraturo della cultura pop italiana.

La celebrazione ha chiuso un’estate di grandi successi per Giuseppe Rapisarda Management, che ha registrato oltre 80.000 presenze agli eventi con artisti del calibro di Ultimo, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Gazzelle, Blue, Tommaso Paradiso, Coez & Fran Quintale, Irama, Anna Tatangelo, Russell Crowe, Il Tre, Cristiano De André, Francesco Gabbani e il Deejay Time Celebration, consolidando il suo ruolo di leader nell’intrattenimento musicale in Sicilia.