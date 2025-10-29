Acireale, furto nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera: denunciato 39enne dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un uomo di 39 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’attività investigativa è ancora in corso e le ipotesi di reato saranno oggetto di verifica in sede giurisdizionale.

Le indagini sono scaturite da un furto avvenuto lo scorso luglio all’interno dell’edificio che ospita gli uffici di una cooperativa incaricata della gestione dei parcheggi presso l’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nei locali dell’amministrazione approfittando di un momento in cui il sistema d’allarme risultava disattivato.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza analizzate dai Carabinieri, l’autore del furto sarebbe giunto a bordo della propria autovettura, entrando poi nei locali attraverso la porta principale di cui sembrava possedere la chiave. Una volta all’interno, avrebbe raggiunto l’ufficio dove era custodito un armadietto metallico chiuso con un lucchetto di sicurezza, che avrebbe aperto con facilità.

L’uomo avrebbe quindi asportato una somma pari a 1.380 euro in monete da venti centesimi, corrispondente all’incasso del servizio di parcheggio, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo a bordo della propria auto.

Gli investigatori dell’Arma, visionando i filmati, sono riusciti a riconoscere il 39enne nonostante il tentativo di celare il volto con un cappellino con visiera. Il riconoscimento è stato possibile anche grazie alla diretta conoscenza del soggetto da parte dei militari, dovuta a precedenti vicende giudiziarie. Ulteriori riscontri hanno confermato che l’autovettura utilizzata era stata noleggiata dalla moglie dell’uomo.

Proseguono gli accertamenti per individuare eventuali complici e verificare altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.