Catania, Carabinieri scoprono 20 grammi di marijuana: denunciato un uomo di Paternò

Un uomo di 37 anni, residente a Paternò e con precedenti specifici, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’intervento è avvenuto lungo corso Indipendenza, dove una pattuglia del Radiomobile, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha notato l’uomo che si aggirava tra le auto in sosta. Alla vista dei militari, avrebbe tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto, ma è stato prontamente raggiunto e identificato.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato alcuni frammenti di marijuana nelle tasche del 37enne. Insospettiti, i militari hanno ripercorso il tragitto compiuto poco prima dall’uomo e, tra le vetture parcheggiate, hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 9 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e le eventuali responsabilità connesse.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania proseguono i controlli quotidiani nelle aree più sensibili della città, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

