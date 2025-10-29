Palermo, Francesco Scoma rientra in Forza Italia: Caruso esalta “esperienza e radicamento”

L’ex parlamentare Francesco Scoma rientra ufficialmente in Forza Italia. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal coordinatore regionale azzurro Marcello Caruso, che ha definito il ritorno di Scoma “un felice ritorno a casa”.

Con Forza Italia, Scoma aveva già ricoperto numerosi incarichi politici e amministrativi a diversi livelli, dal Comune di Palermo fino al Parlamento nazionale ed europeo. Una carriera articolata e trasversale, che lo ha visto impegnato in ruoli di governo e rappresentanza in ambito locale, regionale e internazionale.

«Questa scelta – ha dichiarato Marcello Caruso – conferma Forza Italia come punto di riferimento in Sicilia per quanti si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e vogliono continuare a mettere la propria esperienza e passione al servizio della comunità».

Nel corso della sua lunga attività politica, Francesco Scoma è stato vicesindaco di Palermo, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana per più legislature e assessore regionale al Lavoro e alle Attività sociali. Successivamente è stato eletto senatore della Repubblica e poi deputato alla Camera, ricoprendo in entrambi i rami del Parlamento l’incarico di segretario d’Aula. Ha infine completato la sua esperienza istituzionale con un mandato al Comitato Europeo delle Regioni.

Per il coordinatore regionale di Forza Italia, «l’esperienza che Francesco Scoma porta con sé è un contributo importante per il nostro lavoro sul territorio». Caruso ha aggiunto che «la sua conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli rafforza la capacità del partito di essere al servizio dei cittadini e delle comunità, concreto e operativo».

«L’adesione dell’amico Francesco – ha concluso Caruso – consolida in modo prestigioso la nostra presenza in Sicilia, rafforzando un partito sempre più composto da amministratori competenti e appassionati, in grado di unire radicamento territoriale e visione europea».

Parole chiave: Francesco Scoma, Forza Italia, Marcello Caruso, Partito Popolare Europeo, politica siciliana, Regione Siciliana, Ars, Parlamento, Comitato Europeo delle Regioni, vicesindaco Palermo