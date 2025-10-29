Sicilia, stracciabollo auto: fino al 2025 per saldare i bolli arretrati senza interessi

Pubblicato in Gurs il decreto che attiva il nuovo stracciabollo auto. I contribuenti siciliani potranno regolarizzare i pagamenti delle tasse automobilistiche relative al periodo 2016-2024 versando gli arretrati entro la fine del 2025, senza sanzioni né interessi.

La misura, prevista dall’ultima legge di stabilità regionale e introdotta nella manovra quater, è stata presentata dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. L’iniziativa apre una finestra temporale per chi non è in regola con il pagamento del bollo auto, consentendo di sanare la propria posizione con un versamento unico entro il 31 dicembre 2025.

A ricordarlo è il deputato della Democrazia Cristiana Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari istituzionali all’Ars e sostenitore del provvedimento. Abbate ha annunciato un incontro con il direttore del dipartimento Finanze Silvio Cuffaro e con il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate per definire una procedura semplificata che garantisca l’automatismo dello sgravio delle cartelle esattoriali per i contribuenti che aderiranno alla sanatoria.

Il governo regionale punta a emanare il decreto attuativo entro la prossima settimana e stima un aumento delle entrate pari a circa 40 milioni di euro. Una previsione sostenuta anche dai risultati positivi registrati nel 2022, quando una misura analoga aveva permesso di cancellare sanzioni e interessi sui bolli non pagati dal 2016 al 2021, generando un elevato numero di adesioni.

L’esperienza precedente ha convinto il legislatore ad estendere la possibilità di regolarizzazione anche agli anni successivi, fino al 2024. Da lunedì i cittadini potranno rivolgersi agli sportelli Aci o agli uffici autorizzati per calcolare l’importo dovuto e completare il pagamento.

