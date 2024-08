Tragico incidente sulla Strada Statale 28: un morto e due feriti

Un tragico bilancio emerge da un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20:00 sulla Strada Statale 28 Occidentale Etnea, tra i territori di Maletto e Randazzo. Un Fiat 500, che viaggiava in direzione Randazzo, ha improvvisamente perso il controllo, finendo la sua corsa fuori strada e ribaltandosi in un’area di pietra lavica.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone: un uomo di 44 anni, una donna di 32 anni, fratello e sorella, e la loro madre, S. V., di 68 anni. I due giovani hanno riportato ferite nell’impatto, mentre la signora V. è purtroppo deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate. Nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso che l’ha trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maletto e Randazzo, insieme ai carabinieri della zona e ai soccorritori del 118, che hanno lavorato alacremente per prestare soccorso e gestire la situazione. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della posizione del veicolo e delle condizioni della strada, spesso insidiosa in questo tratto dell’arteria.

L’incidente ha causato grande commozione nelle comunità locali di Maletto e Randazzo, dove la famiglia V. è ben conosciuta. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma al momento l’ipotesi principale sembra essere la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. Ulteriori analisi saranno necessarie per comprendere se ci siano state cause esterne a contribuire all’incidente, come condizioni della strada o del veicolo.