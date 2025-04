Tragedia sull’A29: coniugi di Giarre perdono la vita in un incidente motociclistico

Giovanni Finocchiaro, 60 anni, ortopedico, e sua moglie, Serafina Cantarella, 57 anni, farmacista, entrambi di Giarre, sono deceduti in seguito a uno scontro tra la loro moto e un’automobile sull’autostrada A29dir, nel Trapanese. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha causato la morte immediata di Cantarella, sbalzata in un burrone, mentre Finocchiaro è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. La comunità di Giarre è profondamente scossa: il medico era molto stimato, anche per il suo impegno professionale e politico, e la moglie era apprezzata come farmacista. Il sindaco e la Direzione dell’Asp hanno espresso cordoglio, ricordandoli per la loro dedizione, umanità e impegno verso il territorio. L’ospedale Sant’Isidoro di Giarre perde così un valido ortopedico e un riferimento per colleghi e pazienti.

