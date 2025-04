Ida Nicotra entra nel Comitato scientifico della Scuola “Piersanti Mattarella”

Ida Nicotra è stata designata come componente del Comitato scientifico della Scuola di formazione politica “Piersanti Mattarella”. L’istituto prende il nome dal presidente della Regione ucciso 45 anni fa, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni in ambito politico e istituzionale, nel segno dell’esempio e dei principi che Piersanti Mattarella rappresentava. La Scuola si ispira ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del popolarismo e del cattolicesimo democratico. Rimane, comunque, una realtà apartitica.

A presiedere e coordinare la Scuola è il giornalista Paolo Borrometi, da anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della libertà di stampa sancita dall’articolo 21 della Costituzione. Nel consiglio direttivo figurano la docente universitaria Antonella Tartaglia Polcini, Jacopo Grasso e Gabriele Uva. Oltre a Ida Nicotra, il Comitato scientifico comprende nomi illustri: l’ex presidente della I sezione della Corte di Cassazione, Antonio Valitutti; il presidente dell’Associazione “I Popolari” Pierluigi Castagnetti; l’ex ministro e già presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi.

Il percorso formativo è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, provenienti da ogni parte d’Italia. La Scuola si impegna, grazie a borse di studio, a coprire i costi di iscrizione, alloggio e trasporto per quanti non possano sostenerli autonomamente. Il primo appuntamento è in programma a Roma nei giorni 23, 24 e 25 maggio, in concomitanza con il novantesimo compleanno del Presidente Piersanti Mattarella.