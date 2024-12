Tentata rapina a una guardia giurata: due arresti a Catania

Due persone sono state arrestate a Catania con l’accusa di tentata rapina ai danni di una guardia giurata. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, hanno portato all’acquisizione di elementi indiziari che, allo stato attuale, e in assenza dell’intervento delle difese, indicano il presunto coinvolgimento degli indagati nell’episodio. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Secondo quanto ricostruito, i due indagati avrebbero affiancato con un motociclo la guardia giurata, spingendola per farla cadere. Successivamente, l’avrebbero minacciata di morte per farsi consegnare l’arma d’ordinanza. Il tentativo di rapina è fallito grazie alla reazione della vittima e al pronto intervento di una pattuglia di polizia presente in zona. Gli indagati sono riusciti inizialmente a fuggire, ma sono stati bloccati poco dopo nel quartiere San Berillo Vecchio da un’altra pattuglia.

Le ulteriori indagini, basate sul racconto della vittima e sull’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso di risalire all’identità dei sospetti. Gli investigatori hanno inoltre identificato il motociclo utilizzato e raccolto elementi utili sugli indumenti indossati durante l’azione.

Considerata la gravità del quadro indiziario, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati.