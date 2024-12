Ulisse Privitelli alla guida dell’ALS MCL Sicilia

Ulisse Privitelli è stato eletto nuovo presidente regionale dell’Associazione Lavoratori Stranieri (ALS MCL) Sicilia. Assistente sociale di professione, Privitelli vanta oltre dieci anni di esperienza nel terzo settore, in particolare nel mondo dell’accoglienza. Succede a Paolo Ragusa, che negli scorsi mesi ha assunto il ruolo di presidente nazionale dell’ALS. “È un onore per me assumere questo incarico – ha commentato Privitelli – che mi consentirà di ampliare, in continuità con il lavoro svolto finora, i servizi e permettere la loro realizzazione in virtù dei cambiamenti legislativi in corso e delle sfide ci si presentano. Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno accordato e mi impegnerò in questa nuova sfida per proseguire l’attività che è stata svolta finora e che si è sempre contraddistinta per l’impegno a favore dei migranti con iniziative mirate a contrastare il fenomeno del caporalato, numerosi momenti di formazione e di sensibilizzazione che hanno dato la possibilità di garantire i servizi necessari per la regolarizzazione di molti beneficiari, migliorando le condizioni di vita e di lavoro dei più vulnerabili”.

Continue Reading