Sparatoria in Piazza Palestro: fermato un ventenne per omicidio aggravato

Nel pomeriggio del 9 gennaio 2025, la Polizia di Stato, su coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha fermato Calogero Michael Romano, ventenne, ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni di un coetaneo.

Le indagini, condotte dalla Sezione Investigativa Reati contro la Persona della Squadra Mobile e tuttora in corso, sono scaturite da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura: in Piazza Palestro era stato riferito di una persona ferita da arma da fuoco. La vittima, raggiunta da diversi colpi, è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Garibaldi-Centro”, ma non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate.

Sul luogo del delitto, la Polizia Scientifica ha repertato campioni di sangue, sei bossoli calibro 6,35 e una cartuccia inesplosa. Sono stati inoltre sequestrati un’automobile Nissan Qashqai – in uso alla vittima – e uno scooter Honda SH 300, presumibilmente appartenente al fermato, ritrovato con le chiavi ancora inserite e il bloccasterzo disattivato.

Grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti, è stato possibile ricostruire i momenti precedenti all’omicidio. Romano sarebbe stato ripreso mentre attendeva qualcuno, controllando e preparando l’arma. Dopo una breve irreperibilità, si è costituito, ammettendo il proprio coinvolgimento e motivandolo con ragioni di natura sentimentale, poiché la vittima risultava essere il compagno della sua ex convivente.

Sulla base dei gravi indizi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il provvedimento potrà essere impugnato davanti al Tribunale del Riesame. Nel frattempo, l’indagato – presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva – si trova detenuto presso il carcere di Piazza Lanza. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti.