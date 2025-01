Guidava contromano per 20 km sull’autostrada: fermato un 36enne con precedenti penali

Poteva avere conseguenze gravissime la vicenda di un automobilista che, in condizioni psicofisiche alterate, ha percorso diversi chilometri contromano lungo la Messina-Catania. Le telecamere di videosorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) hanno ripreso l’intera scena, mentre le pattuglie della Polizia Stradale e la squadra di viabilità del CAS hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo, 36 anni, originario della provincia di Enna e con numerosi precedenti penali (anche per reati specifici), si trovava alla guida di una Fiat Panda nei pressi dello svincolo di Acireale (Catania) quando, in piena notte, ha invertito il senso di marcia piazzandosi nella corsia di sorpasso e proseguendo per oltre 20 chilometri in direzione opposta. Le numerose chiamate al numero di emergenza hanno segnalato la manovra pericolosa, consentendo l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza.

Gli agenti hanno quindi fermato il conducente e messo in sicurezza il tratto autostradale. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver percorso l’autostrada in contromano. La patente è stata immediatamente ritirata, in attesa della revoca e dell’applicazione delle relative sanzioni penali e amministrative.