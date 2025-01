Controlli della Polizia nel centro cittadino: scoperti locali abusivi e furti di energia elettrica

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha svolto un articolato servizio di controllo del territorio nelle zone del centro cittadino, concentrandosi in particolare sul quartiere San Berillo e sull’area di piazza della Repubblica, via Di Prima e via Luigi Sturzo. L’obiettivo è stato quello di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, verificare eventuali accessi abusivi in edifici e abitazioni e identificare i possibili responsabili di reati, controllare la regolarità amministrativa degli esercizi commerciali del centro storico e prevenire reati predatori.

L’intervento è stato coordinato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e del personale della Polizia Locale. Durante la prima fase dell’operazione, i poliziotti hanno scoperto un locale occupato abusivamente, all’interno del quale venivano vendute schede telefoniche in assenza della necessaria SCIA. Inoltre, è stato individuato un contatore manomesso, con prelievo arbitrario di energia elettrica. L’uomo che gestiva abusivamente l’attività, un 68enne di nazionalità straniera, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, per invasione di edifici e furto di energia elettrica, oltre che sanzionato con 3.100 euro di multa per la mancata presentazione della SCIA.

Successivamente, i controlli si sono spostati in piazza Stesicoro, dove la Polizia Locale ha rilevato, in un chiosco-bar, un’occupazione abusiva del suolo pubblico mediante tavolini, sedie e tende posizionati in strada senza alcuna autorizzazione. È scattata la sanzione prevista dal Codice della strada per un importo di 260 euro.

I poliziotti hanno svolto anche un’azione preventiva nella zona della Stazione, in particolare in via VI Aprile, dove erano stati segnalati danneggiamenti e furti su auto in sosta nelle ore serali. Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato ha portato all’identificazione di oltre cento persone (30 con precedenti e 10 stranieri, tutti regolari sul territorio nazionale) e al controllo di circa 40 veicoli. Sono state riscontrate 7 violazioni del Codice della strada da parte di motociclisti e automobilisti indisciplinati, sanzionati per guida senza casco, mancata esibizione dei documenti e assenza di revisione o assicurazione obbligatoria.