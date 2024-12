Pino Firrarello: Brontese di adozione, con il Cuore e la visione per il futuro della Città

Pino Firrarello, sindaco di Bronte e figura storica della politica siciliana, è un esempio di dedizione e amore per una comunità che lo ha adottato e che lui, negli anni, ha reso protagonista di uno sviluppo concreto e duraturo. Bronte, crocevia tra tradizioni antiche e opportunità moderne, è sempre stata al centro delle sue attenzioni, un legame che va ben oltre l’impegno istituzionale e che riflette una visione chiara e lungimirante per il futuro del territorio.

Un Sindaco per Bronte: passione e azioni concrete

Firrarello, pur non essendo originario di Bronte, ha saputo instaurare con la cittadina un legame indissolubile. Da anni lavora instancabilmente per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, con progetti ambiziosi e mirati. Tra le sue battaglie più recenti spicca il progetto di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea (FCE) fino a Randazzo, un’infrastruttura strategica che potrebbe rivoluzionare la mobilità e l’economia dell’intero versante nord dell’Etna.

“Collegare Bronte e il territorio circostante a Catania con una ferrovia moderna significa creare nuove opportunità per la nostra comunità,” afferma Firrarello, che ha sempre puntato a portare Bronte al centro delle dinamiche regionali, non solo come città del pistacchio ma come motore di sviluppo per tutta la zona etnea.

L’amicizia con Renato Schifani: un’alleanza per il territorio

L’amicizia di lunga data con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Questo rapporto di fiducia reciproca si è tradotto in un importante sostegno istituzionale per i progetti di Bronte, tra cui proprio l’estensione della Circumetnea.

Schifani ha dimostrato grande attenzione alle richieste del sindaco, riconoscendo il valore strategico del progetto per l’intera Sicilia: “Firrarello è un amministratore che guarda lontano, capace di mettere al primo posto gli interessi del territorio con proposte concrete e sostenibili”, ha dichiarato il presidente della Regione.

Un progetto che guarda al futuro

Il progetto di ammodernamento della FCE fino a Randazzo, sostenuto anche dal direttore della FCE Salvatore Fiore, è un esempio della visione di Firrarello: infrastrutture sostenibili per collegare il territorio ai centri nevralgici di Catania, come porto, aeroporto, ospedali e università.

Con un investimento stimato di 580 milioni di euro, l’opera richiede una pianificazione a lungo termine, ma Firrarello è certo della sua fattibilità: “I fondi non sono un problema se abbiamo progetti validi e concreti. Questo progetto è sostenibile e vincente, e sono sicuro che riusciremo a realizzarlo”, ha sottolineato con determinazione.

Bronte nel cuore

Firrarello, brontese di adozione, ha dimostrato negli anni di amare profondamente questa terra e di volerla vedere crescere. Dal miglioramento della SS 284 all’impegno per il turismo, l’economia locale e le infrastrutture, il suo operato è sempre stato orientato a rendere Bronte un luogo migliore in cui vivere e lavorare.

Grazie al suo impegno e al sostegno di una rete istituzionale che condivide la sua visione, Bronte continua a essere protagonista di una stagione di cambiamento che guarda al futuro, senza dimenticare le sue radici.