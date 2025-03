Operazione “Affari loro”: sequestro di beni per 4,6 milioni di euro e 11 indagati

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con il supporto dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Agrigento, hanno eseguito un decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, disponendo il sequestro preventivo di quote sociali di 6 aziende, nonché di denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 4,6 milioni di euro. L’operazione, denominata “Affari Loro”, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 11 persone, ritenute responsabili – secondo l’impostazione accusatoria – di reati fallimentari e frodi fiscali.

