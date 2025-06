Nicotra e Baglio Ritirano le Candidature e Sostengono Foti per il Rettorato

In una mail inviata la sera del 24 giugno, intorno alle 23, le professoresse Ida Angela Nicotra e Salvatore Baglio hanno annunciato il loro ritiro dalla corsa al Rettorato e l’appoggio al collega Prof. Ing. Enrico Foti. Nel messaggio, rivolto a tutto il corpo elettorale, hanno spiegato di condividere con Foti «parte delle linee programmatiche» e di confidare nella sua «lucidità ed esperienza» per guidare al meglio l’Ateneo.

Pochi minuti prima l’accordo era già trapelato alla stampa con la frase: «L’accordo è fatto, il 26 avremo il Rettore». Subito dopo il pdf dell’email di Nicotra e Baglio ha iniziato a circolare come documento pubblico. Dai risultati del primo turno emergeva un netto vantaggio di Enrico Foti, che aveva ottenuto 598 preferenze (519 da docenti e studenti), contro le 508 di Pierfrancesco Veroux (440 da docenti e studenti), le 274 di Nicotra (226 tra docenti e studenti) e le 129 di Baglio (115 tra docenti e studenti). Già allora la rimonta di Veroux appariva ardua, ma il sostegno di Nicotra e Baglio rende ora praticamente impossibile un sorpasso.

Nel loro messaggio, Nicotra e Baglio hanno anche sottolineato l’importanza di sanare eventuali fratture interne all’Ateneo, invitando a non dimenticare chi non ha votato Foti. Un terzo dell’università, hanno ricordato, si è espresso per Foti e Veroux, e non è scontato che tutti i voti di Nicotra e Baglio confluiscano automaticamente verso il candidato favorito. Pierfrancesco Veroux non ha ancora preso una decisione ufficiale sul da farsi. Tra i suoi sostenitori, ieri, c’erano colleghi sia dell’ambito medico che di quello umanistico. Il dibattito interno è se ritirarsi «con garbo accademico», gesto di «grande eleganza istituzionale», o proseguire fino al ballottaggio, per rispetto di chi li ha votati.

Con oltre 598 voti già ottenuti, Foti potrebbe superare quota 1.000 preferenze — ben oltre le 860 necessarie per raggiungere il quorum della metà più uno degli aventi diritto — e chiudere la partita già al secondo turno. La proclamazione del nuovo Rettore è ora attesa per il secondo turno di votazioni, fissato per il 26 giugno, quando si dovrebbe consumare la “fumata bianca” che sancirà ufficialmente il risultato.