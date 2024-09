Lollobrigida: “L’Italia non è isolata, il G7 Agricoltura lo dimostra”

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha respinto con fermezza le accuse di isolamento internazionale dell’Italia, sottolineando l’importanza del G7 Agricoltura che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre. “A chi dice che siamo isolati, dico di venire al G7 in Sicilia: undici Paesi africani e tutti i ministri del G7 dimostrano che l’Italia è tutt’altro che sola sul piano internazionale”, ha dichiarato in un’intervista a *Il Tempo*.

Lollobrigida ha anche messo in luce la partecipazione attiva di imprese italiane e associazioni come Legacoop, Confagricoltura e Coldiretti, che porteranno all’Expo le loro eccellenze, finanziandosi con risorse proprie. “Il lato positivo è evidente”, ha spiegato, “ma c’è chi cerca di raccontare un’Italia diversa da quella reale”.

Sul fronte interno, il ministro ha affrontato anche alcune polemiche recenti, come il caso Boccia, sottolineando di non conoscere la persona coinvolta: “La mia verità è semplice: non la conosco. Ora basta con questi teoremi. Non possiamo bloccare il Paese su pettegolezzi e gossip”. Ha poi chiarito la sua presenza in un video che lo ritrae insieme a un’imprenditrice campana, affermando di essere stato invitato a un convegno sulla dieta mediterranea e di aver partecipato per soli dieci minuti. “Non c’è altro”, ha ribadito.

Lollobrigida ha concluso invitando a concentrarsi su temi concreti, come i dati economici relativi all’occupazione e all’export agroalimentare, anziché su polemiche sterili.

Non solo politica per Lollobrigida. Sul piano personale, il ministro sta affrontando un momento delicato: è stata infatti resa pubblica la notizia della separazione con Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La coppia, insieme da molti anni, ha deciso di porre fine al loro matrimonio in modo consensuale. Tuttavia, entrambi hanno scelto di mantenere riservate le motivazioni della separazione, mettendo al primo posto il benessere dei figli e il rispetto della privacy familiare.