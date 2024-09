Arrestati per tentativo di contrabbando con drone presso il carcere di Caltanissetta

Due persone sono state arrestate nei pressi della casa circondariale di Caltanissetta dopo che i finanzieri del GICO di Caltanissetta e Catania le hanno individuate mentre cercavano di utilizzare un drone per introdurre all’interno della struttura carceraria un pacco contenente droga e numerosi telefoni cellulari. Lo ha riferito il comando provinciale di Caltanissetta della Guardia di Finanza, spiegando che i due sono stati identificati nell’ambito di un dispositivo di monitoraggio e controllo economico predisposto per contrastare i traffici illeciti sull’asse viario Catania – Caltanissetta.

Nelle vicinanze del carcere di Caltanissetta, è stato trovato uno zaino appositamente preparato per essere trasportato da un drone, contenente 10 micro cellulari, 2 smartphone, 12 schede SIM e accessori per la ricarica, oltre a 100 grammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish. Inoltre, i quattro smartphone in possesso dei due arrestati sono stati sequestrati. Nell’auto di uno dei fermati è stata rinvenuta una valigetta contenente un drone professionale e 5.000 euro in contanti nascosti sotto lo sterzo del veicolo, somma risultata essere il compenso per il pilota del drone.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari (GIP), che ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno degli arrestati e la detenzione domiciliare con presidio elettronico per l’altro.