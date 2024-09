Lite in strada finisce a colpi di pistola: ferito un 53enne a Catania

Una lite in strada è degenerata in una sparatoria, ieri a mezzogiorno, nel quartiere Angeli Custodi di Catania, all’angolo tra via Gramignani e via Grimaldi. Un uomo di 53 anni è stato colpito alle gambe da due proiettili esplosi a quanto pare dall’ex genero, con il quale stava avendo un acceso chiarimento. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Sicilia” oggi i edicola, a firma della giornalista Laura Distefano.

La vittima, fortunatamente ferita solo agli arti inferiori e non in punti vitali, si è recata al Pronto Soccorso del Garibaldi Centro intorno alle 13, accompagnata da conoscenti. Subito dopo il suo arrivo, il personale sanitario ha avvisato le autorità, come da protocollo. La polizia ha quindi inviato una Volante e successivamente gli investigatori della squadra mobile per raccogliere la testimonianza del 53enne.

L’uomo ha raccontato agli agenti che si era recato in via Gramignani per un appuntamento con l’ex marito della figlia. Quest’ultimo, durante l’incontro, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, colpendo la vittima. Fortunatamente i colpi sono stati diretti solo alle gambe.

Sul luogo della sparatoria è stato effettuato un sopralluogo dagli agenti, alla ricerca di elementi utili per le indagini, che sono ora sotto il coordinamento della procura. Immediatamente è partita la caccia all’uomo, mentre le forze dell’ordine hanno condotto una serie di perquisizioni e raccolto testimonianze nell’area. Al momento, sembra che il ricercato, sentendosi braccato, possa decidere di consegnarsi spontaneamente alla polizia.

Il 53enne, sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere frammenti di proiettile, non è in pericolo di vita.