Riqualificazione urbana: dai parchi inclusivi agli spazi sociali, al via le votazioni pubbliche

L’amministrazione comunale ha completato il processo per la presentazione e selezione delle proposte civiche nell’ambito del programma di Democrazia Partecipata 2024. A seguito della valutazione delle proposte pervenute, è stata aperta la fase di votazione pubblica per decidere la destinazione dei fondi, in base alle regole stabilite con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2024.

A partire da oggi e fino al 9 ottobre alle ore 23:59, i cittadini di Catania potranno esprimere la propria preferenza su un totale di otto progetti, ideati per la riqualificazione e lo sviluppo urbano, sociale e culturale della città. Le proposte sono state elaborate da singoli cittadini o gruppi e saranno realizzate con un budget complessivo di circa 200 mila euro.

È possibile partecipare alle votazioni online tramite la piattaforma “Catania Semplice”, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Catania. Chiunque abbia compiuto 16 anni entro il 18 settembre potrà votare, previa registrazione con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

In alternativa, i residenti possono esprimere il loro voto di persona presso l’Urp di Palazzo degli Elefanti, muniti di documento d’identità e codice fiscale. Gli orari per votare sono: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.

L’amministrazione comunale realizzerà il progetto che otterrà il maggior numero di consensi, garantendo così che l’opera scelta rispecchi le esigenze e le preferenze della comunità.

I progetti in votazione

1. Angeli Custodi: Rigenerazione degli spazi sociali – Proponente: Edoardo Barbarossa (Città Ragazzi Catania); costo presunto: 182.000 euro.

2. 1.000 fontanelle per Catania – Proponente: Salvatore Consoli; costo presunto: 200.000 euro.

3. Riqualificazione dello spartitraffico di via Aurora – Proponente: Francesco Chisari; costo presunto: 200.000 euro.

4. Built Up Fest – Progetto artistico – Proponente: Giuseppe La Porta (Associazione Orizzonte Onlus); costo presunto: 197.400 euro.

5. Mobilità pedonale e aree ricreative a Trappeto Sud – Proponente: Giuseppe Nicotra; costo presunto: 178.000 euro.

6. Giochi senza barriere, parchi giochi inclusivi – Proponente: Valerio Luigi Vullo; costo presunto: 180.000 euro.

7. Fanzine Social Fest. Arte, Comunità – Proponente: Carmelo Stompo (2Lab Associazione Culturale); costo presunto: 30.000 euro.

8. Rigenerazione del parco Lizzio, via Ammiraglio Caracciolo e angolo via Montenero – Proponente: Epifanio Antonino Angelo Nicosia; costo presunto: 200.000 euro.