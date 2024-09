Ugl Catania: “Non abbandonare il progetto del Centro Direzionale della Regione Siciliana”

Il segretario territoriale della Ugl Etnea, Giovanni Musumeci, lancia un appello affinché non venga abbandonato il progetto del Centro Direzionale della Regione Siciliana a Catania. “È indispensabile razionalizzare le sedi degli uffici periferici, attualmente sparse per tutta la città e in alcuni comuni della provincia, per migliorare l’efficienza, l’accessibilità e ridurre i costi dei fitti passivi”, afferma Musumeci. “Sarebbe un peccato sprecare un’occasione così importante dopo aver già impegnato 260 mila euro per il concorso di progettazione. Questi fondi dovranno comunque essere liquidati al progetto vincitore, che sembra destinato a rimanere solo sulla carta”.

Musumeci cita l’esempio della Città Metropolitana di Catania, che ha centralizzato le sue attività in un’unica sede, riducendo gli sprechi economici. “Questo modello – continua – deve essere replicato, anche per riqualificare il quartiere di Nesima, che ha bisogno di un presidio istituzionale e di legalità”.

Tuttavia, Musumeci evidenzia segnali contrastanti: “Il trasferimento del servizio Motorizzazione civile da San Giuseppe La Rena a Sant’Agata Li Battiati, in un altro immobile non di proprietà della Regione, porterà disagi agli utenti e costi aggiuntivi per l’Amministrazione. Inoltre, la sede operativa alla Zona Industriale continuerà a creare difficoltà ai dipendenti”.

“È singolare – conclude Musumeci – che si stia perdendo l’opportunità di realizzare un polo unico in una zona strategica, vicino alla fermata della metropolitana ‘Fontana’ e allo svincolo ‘Misterbianco’. Ci auguriamo che il Governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, riconsideri questa scelta, e chiediamo il sostegno della politica locale per non perdere questa occasione di innovazione ed efficientamento per Catania e la Regione”.