La Sicilia, confronto tra editore e cdr su aumento di capitale e conciliazioni

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 30 Settembre 2025 - 08:11

CATANIA – Al quotidiano La Sicilia si apre una nuova fase. L’editore Salvatore Palella, alla guida di Palella Holdings e Sicily Investment Fund Inc., insieme a Santo Russo, amministratore unico di La Sicilia Investimenti Spa, ha incontrato il Comitato di redazione per fare il punto su due passaggi chiave: l’aumento di capitale sociale e la chiusura delle pratiche di conciliazione con i dipendenti e i collaboratori, aperte dopo l’acquisizione della testata.

Il calendario è già fissato: dal 15 al 30 ottobre sarà possibile definire gli accordi, un passaggio che dovrebbe chiudere la lunga fase di transizione e dare basi più solide alla nuova gestione. L’obiettivo è chiaro: mettere ordine nei rapporti interni e garantire quella stabilità economica senza cui diventa difficile pensare a un vero rilancio editoriale. Dal canto suo, il Comitato di redazione ha preso atto delle scadenze, ricordando però che il rilancio non può prescindere dal rispetto degli impegni presi con i lavoratori. Contratti e tutele, sottolineano i rappresentanti della redazione, non sono dettagli ma la condizione necessaria perché il giornale possa guardare avanti con fiducia.

Dopo mesi complessi, segnati dall’incertezza, La Sicilia prova così a imboccare una strada nuova: quella di un equilibrio tra i conti, gli accordi sindacali e la volontà di riportare la testata a essere protagonista nel panorama dell’informazione isolana. Una sfida che riguarda non solo l’azienda e i suoi giornalisti, ma anche i lettori, che da oltre settant’anni riconoscono in La Sicilia una voce centrale nel racconto della vita dell’isola.

Anche Catania nel progetto nazionale di Aipd “Forma-Mentis”

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:21

Bronte, rassicurazioni sul futuro dell’ospedale: “Il presidio resterà operativo e potenziato”

Redazione 29 Settembre 2025 - 15:35

Pace e sicurezza, lo speciale della Polizia di Stato nei giorni del Papa

Redazione 29 Settembre 2025 - 15:18

Il Gran Galà del Bellini International Context chiude un’edizione indimenticabile

Alfio Musarra 29 Settembre 2025 - 01:19

Catania, fermato con 27 chili di cocaina: arrestato un 47enne albanese

Redazione 28 Settembre 2025 - 18:56

Movida sicura, raffica di controlli interforze: sanzioni, sequestri e denunce nel weekend

Redazione 28 Settembre 2025 - 18:53

Ultimissime

Anche Catania nel progetto nazionale di Aipd “Forma-Mentis”

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:21

La Sicilia, confronto tra editore e cdr su aumento di capitale e conciliazioni

Redazione 30 Settembre 2025 - 08:11

Sanità, arriva l’allarme: è contenuto in tutti gli alimenti che hai in frigo, ti avvelena ogni giorno | Lo chiamano MSG

Carolina Falco 30 Settembre 2025 - 07:35

Fondi Pnrr a rischio, la Sicilia si gioca 100 milioni sulla formazione professionale

Redazione 30 Settembre 2025 - 06:17

ULTIM’ORA Regione Sicilia: 5.000€ a tutti i residenti, il nuovo contributo di cittadinanza | Gioisci, ma devi fare in fretta: scade domani

Carolina Falco 29 Settembre 2025 - 21:35