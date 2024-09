Incidente Mortale a Belpasso: Muore un 40enne in Moto

Tragedia nel pomeriggio di ieri in via Giovanni Paolo II, conosciuta anche come la circonvallazione di Belpasso, in provincia di Catania, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente a terra.

I Carabinieri di Belpasso, intervenuti sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia Municipale, hanno confermato che nessun altro veicolo è stato coinvolto, classificando l’evento come incidente autonomo. Il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale medico di rianimarlo, il 40enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.