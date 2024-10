I Piani Urbani Integrati: nuovi interventi a San Berillo e dintorni

Il progetto dei Piani Urbani Integrati (PUI), finanziati attraverso il PNRR, prende forma con i primi cantieri pronti a partire. Il punto di partenza sarà San Berillo, con l’inizio dei lavori in piazza Turi Ferro, per poi proseguire su piazza Repubblica, via Grenoble, via Maddem, a cui si aggiungeranno via Pistone e via delle Finanze. Tra gli interventi più attesi vi è anche l’estensione dell’asse alberato e la realizzazione della pista ciclabile lungo via Di Prima. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale “La Sicilia” oggi in edicola.

L’approvazione del progetto esecutivo per corso Sicilia, prevista entro la fine di ottobre, sarà un altro tassello fondamentale, con interventi progettati per essere complementari tra loro. L’obiettivo comune dei PUI, come si legge nei documenti tecnici, è quello di trasformare quartieri vulnerabili in spazi urbani intelligenti e sostenibili, promuovendo al contempo la valorizzazione del tessuto sociale e l’inclusione. Tra i punti centrali del piano c’è anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, un problema che affligge storicamente molte zone della città.

Il 16 ottobre è fissata una sessione straordinaria del Consiglio Comunale, convocata su richiesta di Graziano Bonaccorsi (M5S), per discutere della riqualificazione dell’intero rione di San Berillo, con un particolare focus su corso dei Martiri. Durante un incontro recente, il sindaco Enrico Trantino ha rassicurato i residenti e i commercianti sull’imminente inizio dei lavori in piazza Turi Ferro e ha anticipato la soluzione trovata per il parcheggio di piazza Repubblica, che sarà coinvolto nel progetto di riqualificazione.

Per quanto riguarda gli interventi già noti, i PUI prevedono anche la creazione di spazi verdi e pubblici tra via Pistone e via delle Finanze, oltre all’estensione della pista ciclabile di via Di Prima. Questi interventi, ciascuno con un costo stimato di 2,5 milioni di euro, includeranno l’installazione di illuminazione pubblica avanzata, videosorveglianza, Wi-Fi e dissuasori mobili per limitare l’accesso ai veicoli nelle aree pedonali.

In via Pistone e via delle Finanze, inoltre, è prevista la posa di nuove condotte per la raccolta delle acque e il rifacimento della pavimentazione con pietra lavica. Gli attraversamenti pedonali saranno migliorati con accorgimenti che garantiranno maggiore sicurezza, come la creazione di superfici rugose per rallentare il traffico.

Per quanto riguarda la riqualificazione della pista ciclabile di via Di Prima, questa manterrà i posti auto attualmente esistenti e sarà accessibile tramite un attraversamento pedonale da via Coppola.