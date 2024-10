Renzi accusa La Russa di “scouting” su senatrice di Italia Viva: Musolino conferma i dettagli

È stata Dafne Musolino, senatrice di Italia Viva eletta in Sicilia, a confermare e a rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda, dopo che Matteo Renzi aveva sollevato l’accusa: Ignazio La Russa, presidente del Senato, avrebbe proposto alla parlamentare di passare in maggioranza. Il tutto sarebbe avvenuto durante un pranzo al ristorante di Palazzo Madama, dove La Russa le avrebbe chiesto di votare a favore di Francesco Saverio Marini, il consigliere giuridico di Giorgia Meloni, come giudice della Corte Costituzionale. Contattata da Repubblica, Musolino ha descritto il colloquio e confermato le accuse.

L’incontro al ristorante del Senato

“Eravamo a pranzo al ristorante del Senato, ma in tavoli diversi. Poi La Russa si è avvicinato e mi ha chiesto di parlarmi qualche minuto. A quel punto ci siamo accomodati in un altro tavolo, da soli,” racconta la senatrice. “Lì mi ha chiesto se fossi disponibile a fare un passaggio in maggioranza.”

Alla domanda se la proposta fosse legata al voto su Marini alla Consulta, Musolino ha confermato: “Sì. Aggiungo una cosa però: io sono siciliana, La Russa altrettanto. Tra noi le domande non sono troppo esplicite. È stata una domanda molto garbata, ma ci siamo capiti. Il senso era quello.”

La reazione della senatrice

Colta di sorpresa, la senatrice racconta di essere rimasta scioccata dall’offerta: “La verità? Sono rimasta molto sorpresa per la domanda, anche per le circostanze in cui è stata posta. Uno si alza dal tavolo del ristorante del Senato e il presidente ti chiede di passare col centrodestra…” Musolino chiarisce di aver rifiutato subito: “Non siamo nemmeno arrivati a discutere nei dettagli la proposta, perché ho detto: no, basta. Era una proposta irricevibile: io sono stata eletta all’opposizione e lì intendo restare.”

Altri contatti simili?

Alla domanda se fosse a conoscenza di altri approcci di La Russa verso parlamentari di Italia Viva o dell’opposizione, Musolino ha risposto di non sapere: “Non lo so, con me lo scambio di battute è stato molto breve. Ma non posso escluderli.” Ha poi concluso ironizzando: “Credo che la prossima volta che mi vedrà al ristorante, La Russa farà il giro largo.”